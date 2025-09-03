Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Чехия — Латвия, очки, передачи, подборы

Завершился матч 5-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Чехии и Латвии, который состоялся в Риге. Встреча закончилась со счётом 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19) в пользу латвийской сборной.

Лидер национальной команды Латвии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис по итогам матча с Чехией записал на свой счёт 16 очков, семь подборов и три передачи. За 18 минут 31 секунду на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+20».

В рамках группового этапа чемпионата Европы — 2025 сборная Латвии победила в трёх матчах и уступила в двух встречах.