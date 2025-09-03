Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Чехия — Латвия, очки, передачи, подборы

Кристапс Порзингис, ЧЕ-2025: статистика в матче Чехия — Латвия, очки, передачи, подборы
Комментарии

Завершился матч 5-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2025 между национальными командами Чехии и Латвии, который состоялся в Риге. Встреча закончилась со счётом 109:75 (30:24, 28:20, 28:12, 23:19) в пользу латвийской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Чехия
Окончен
75 : 109
Латвия
Чехия: Петерка - 11, Сегнал - 11, Крейчи - 11, Свобода - 10, Балинт - 9, Крживанек - 7, Кизлинк - 5, Кейвал - 4, Кржиж - 4, Зидек - 2, Грубан - 1, Богачик
Латвия: Дав. Бертанс - 20, Дайр. Бертанс - 20, Порзингис - 16, Шмитс - 16, Куруц - 12, Мейерис - 6, Ломаж - 6, Штейнбергс - 6, Чаварс - 4, Жагар - 3

Лидер национальной команды Латвии, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 30-летний центровой Кристапс Порзингис по итогам матча с Чехией записал на свой счёт 16 очков, семь подборов и три передачи. За 18 минут 31 секунду на паркете коэффициент эффективности центрового составил «+20».

В рамках группового этапа чемпионата Европы — 2025 сборная Латвии победила в трёх матчах и уступила в двух встречах.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Чехия — Латвия на Евробаскете-2025. Смотри онлайн на «Чемпионате»!
Видео
Чехия — Латвия на Евробаскете-2025. Смотри онлайн на «Чемпионате»!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android