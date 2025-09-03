Никола Вучевич объявил о завершении карьеры в сборной Черногории

34-летний центровой «Чикаго Буллз» и сборной Черногории Никола Вучевич объявил о завершении карьеры в сборной Черногории после обидного поражения команды от сборной Великобритании.

Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

Вучевич принял участие в шести крупных турнирах за свою страну — четырёх Евробаскетах и ​​двух чемпионатах мира. Напомним, ранее Черногория проиграла команде Великобритании со счётом 83:89.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

Никола был выбран на драфте НБА 2011 года в первом раунде под общим 16-м номером клубом «Филадельфия Сиксерс».