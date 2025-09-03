«Отмывают деньги, как в «Озарке». Друг Леброна высмеял Кавая Леонарда

Энтони Абдул Алсиндор, друг лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высмеял форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Кавай и Стив Балмер отмывают деньги, как Марти Бёрд из «Озарка», — написал Энтони Абдул Алсиндор в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Леонард, предположительно, заключил рекламный контракт на $ 28 млн с фиктивной фирмой по посадке деревьев, которую тайно финансировал владелец команды Стив Балмер, вложивший в неё $ 50 млн. Утверждается, что всё это было сделано, чтобы обойти потолок зарплат. Отмечается, что фирма подала заявление на банкротство в 2025 году.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леонард принял участие в 44 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 3,4 передачи.