Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Отмывают деньги, как в «Озарке». Друг Леброна высмеял Кавая Леонарда

«Отмывают деньги, как в «Озарке». Друг Леброна высмеял Кавая Леонарда
Аудио-версия:
Комментарии

Энтони Абдул Алсиндор, друг лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, высмеял форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда.

«Кавай и Стив Балмер отмывают деньги, как Марти Бёрд из «Озарка», — написал Энтони Абдул Алсиндор в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Леонард, предположительно, заключил рекламный контракт на $ 28 млн с фиктивной фирмой по посадке деревьев, которую тайно финансировал владелец команды Стив Балмер, вложивший в неё $ 50 млн. Утверждается, что всё это было сделано, чтобы обойти потолок зарплат. Отмечается, что фирма подала заявление на банкротство в 2025 году.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леонард принял участие в 44 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 22,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 3,4 передачи.

Материалы по теме
Звезда НБА заключил контракт с фиктивной фирмой на $ 28 млн — источник
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android