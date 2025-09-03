Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Боснийский игрок «Юты» выбрал лучшего европейского игрока НБА в истории. Это не Йокич

30-летний центровой национальной команды Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич прошёл блиц-опрос, в ходе которого его попросили ответить на вопрос о том, кого он считает лучшим европейским игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Пау Газоль или Дирк Новицки. Вот почему я сказал, что это будет непросто.
 — Пау Газоль.

— Пау Газоль или Марк Газоль?
— Видишь, ты хочешь, чтобы у меня были неприятности. Пау Газоль.

— Пау Газоль или Тони Кукоч?
— Пау Газоль.

— Давайте попробуем что-то изменить. Пау Газоль или [Виктор Вембаньяма]?
— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Владе Дивац?
— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Домантас Сабонис?
— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Арвидас Сабонис?
— Газоль.

— Итак, Пау Газоль или Яннис Адетокунбо?
— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Йокич?
— Газоль, — сказал Нуркич в интервью Simply British Ballers.

