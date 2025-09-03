Боснийский игрок «Юты» выбрал лучшего европейского игрока НБА в истории. Это не Йокич

30-летний центровой национальной команды Боснии и Герцеговины Юсуф Нуркич прошёл блиц-опрос, в ходе которого его попросили ответить на вопрос о том, кого он считает лучшим европейским игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

— Пау Газоль или Дирк Новицки. Вот почему я сказал, что это будет непросто.

— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Марк Газоль?

— Видишь, ты хочешь, чтобы у меня были неприятности. Пау Газоль.

— Пау Газоль или Тони Кукоч?

— Пау Газоль.

— Давайте попробуем что-то изменить. Пау Газоль или [Виктор Вембаньяма]?

— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Владе Дивац?

— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Домантас Сабонис?

— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Арвидас Сабонис?

— Газоль.

— Итак, Пау Газоль или Яннис Адетокунбо?

— Пау Газоль.

— Пау Газоль или Йокич?

— Газоль, — сказал Нуркич в интервью Simply British Ballers.