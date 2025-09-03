23 очка Вагнера помогли сборной Германии разгромить Финляндию на Евробаскете

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Тампере (Финляндия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Финляндии и Германии. Встреча закончилась победой сборной Германии со счётом 89:59.

В составе сборной Германии самым результативным игроком матча стал Франц Вагнер, набравший 23 очка, совершивший семь подборов и отдавший три передачи. 16 очков, семь подборов и девять передач набрал Деннис Шрёдер.

В составе сборной Финляндии дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов оформил Оливье Нкамхуа. 11 очков и девять подборов собрал Лаури Маркканен.

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.