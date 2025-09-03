Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Финляндия — Германия, очки, передачи, подборы

В Тампере (Финляндия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Финляндии и Германии. Встреча закончилась победой сборной Германии со счётом 91:61.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», стал вторым по результативности игроком своей команды, набрав по итогам встречи 11 очков и совершив девять подборов. За 21:54 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «-16».

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.