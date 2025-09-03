Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Финляндия, очки, передачи, подборы

В Тампере (Финляндия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Финляндии и Германии. Встреча закончилась победой сборной Германии со счётом 91:61.

24-летний лидер немецкой сборной Франц Вагнер, выступающий на позиции форварда также за клуб НБА «Орландо Мэджик», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 23 очка, совершив семь подборов и отдав три передачи. За 20:23 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+36».

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.