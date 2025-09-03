Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Баскетбол Новости

Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Финляндия, очки, передачи, подборы
Комментарии

В Тампере (Финляндия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Финляндии и Германии. Встреча закончилась победой сборной Германии со счётом 91:61.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
61 : 91
Германия
Финляндия: Нкамхуа - 16, Маркканен - 11, Маджуни - 9, Мадсен - 6, Грандисон - 6, Янтунен - 5, Литтл - 4, Салин - 2, Густавсон - 2, Валтонен, Сеппяля
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 16, Тиман - 12, Да Силва - 11, Бонга - 7, Ло - 7, Тайс - 6, Холлац - 4, Обст - 3, Да Силва - 2, Кратцер

24-летний лидер немецкой сборной Франц Вагнер, выступающий на позиции форварда также за клуб НБА «Орландо Мэджик», стал лучшим игроком своей команды, набрав по итогам встречи 23 очка, совершив семь подборов и отдав три передачи. За 20:23 на паркете коэффициент эффективности игрока составил «+36».

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.

