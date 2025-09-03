Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Турция — Сербия, результат матча 3 сентября 2025, счет 95:90, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Дабл-дабл Шенгюна помог сборной Турции обыграть Сербию на Евробаскете
Аудио-версия:
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Турции и Сербии. Встреча закончилась победой сборной со счётом 95:90.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Окончен
95 : 90
Сербия
Турция: Шенгюн - 28, Ларкин - 23, Осман - 16, Османи - 10, Коркмаз - 8, Сипахи - 5, Хазер - 3, Бона - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Сербия: Йокич - 22, Гудурич - 12, Петрушев - 11, Йович - 10, Йович - 10, Маринкович - 8, Мицич - 5, Аврамович - 5, Милутинов - 5, Добрич - 2

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов, добавив к ним восемь передач. 23 очка, два подбора и девять передач набрал Шейн Ларкин.

В составе сборной Сербии отличился Никола Йокич, набравший 22 очка, девять подборов и четыре передачи. 12 очков, два подбора и две передачи набрал Марко Гудурич.

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Ударил в живот и был наказан. Но сербский игрок избежал отстранения на Евробаскете
Ударил в живот и был наказан. Но сербский игрок избежал отстранения на Евробаскете
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android