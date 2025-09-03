Дабл-дабл Шенгюна помог сборной Турции обыграть Сербию на Евробаскете

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Риге (Латвия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Турции и Сербии. Встреча закончилась победой сборной со счётом 95:90.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алперен Шенгюн, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 12 подборов, добавив к ним восемь передач. 23 очка, два подбора и девять передач набрал Шейн Ларкин.

В составе сборной Сербии отличился Никола Йокич, набравший 22 очка, девять подборов и четыре передачи. 12 очков, два подбора и две передачи набрал Марко Гудурич.

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.