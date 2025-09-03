Определились первые четыре пары команд плей-офф Евробаскета-2025

По итогам пятого раунда группового этапа чемпионата Европы — 2025 по баскетболу определились первые четыре пары национальных команд, которые примут участие в стадии плей-офф.

Первые четыре пары сборных, которые будут играть в плей-офф Евробаскета-2025.

— Германия vs Португалия;

— Литва vs Латвия;

— Турция vs Швеция;

— Сербия vs Финляндия.

Отметим, что все матчи состоятся 6 сентября.

Турнир проводится на территории четырёх государств – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября. Предыдущий чемпионат Европы по баскетболу проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы.