Определились первые четыре пары команд плей-офф Евробаскета-2025

По итогам пятого раунда группового этапа чемпионата Европы — 2025 по баскетболу определились первые четыре пары национальных команд, которые примут участие в стадии плей-офф.
— Германия vs Португалия;
— Литва vs Латвия;
— Турция vs Швеция;
— Сербия vs Финляндия.
Отметим, что все матчи состоятся 6 сентября.
Турнир проводится на территории четырёх государств – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября. Предыдущий чемпионат Европы по баскетболу проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы.