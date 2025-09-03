Скидки
Турция — Сербия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Главная Баскетбол Новости

Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Сербия, очки, передачи, подборы

Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Сербия, очки, передачи, подборы
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Турции и Сербии. Встреча закончилась победой сборной со счётом 95:90.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Окончен
95 : 90
Сербия
Турция: Шенгюн - 28, Ларкин - 23, Осман - 16, Османи - 10, Коркмаз - 8, Сипахи - 5, Хазер - 3, Бона - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Сербия: Йокич - 22, Гудурич - 12, Петрушев - 11, Йович - 10, Йович - 10, Маринкович - 8, Мицич - 5, Аврамович - 5, Милутинов - 5, Добрич - 2

Центровой турецкой сборной Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком в составе обеих команд. В активе Алперена дабл-дабл: 28 очков, 13 подборов и пять результативных передач. Его показатель «плюс/минус» составил «+9» (лучший в турецкой сборной).

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

