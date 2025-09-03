Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Сербия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Турции и Сербии. Встреча закончилась победой сборной со счётом 95:90.

Центровой турецкой сборной Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком в составе обеих команд. В активе Алперена дабл-дабл: 28 очков, 13 подборов и пять результативных передач. Его показатель «плюс/минус» составил «+9» (лучший в турецкой сборной).

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.