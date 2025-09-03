Никола Йокич, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция — Сербия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился матч 5-го тура группового этапа Евробаскета, в котором встречались национальные команды Турции и Сербии. Встреча закончилась победой сборной со счётом 95:90.

30-летний звёздный центровой и лидер Сербии Никола Йокич, являющийся чемпионом и трёхкратным MVP НБА в составе «Денвер Наггетс», по итогам матча с Турцией записал на свой счёт 22 очка, 9 подборов и четыре передачи. За 32.42 на паркете коэффициент эффективности центрового составил «-7».

Чемпионат Европы стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в соревнованиях не принимает.