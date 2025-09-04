Лучший бомбардир Евробаскета-2025 на 3 сентября: Маркканен снова лидер

3 сентября состоялся игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в котором национальные команды провели 5-й тур группового этапа. Лидером бомбардирской гонки вновь стал 28-летний звёздный форвард и лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен, также выступающий за команду НБА «Юта Джаз».

На счету Лаури 127 очков за пять игр. На второй строчке с минимальным отрывом располагается 26-летний словенский разыгрывающий Лука Дончич. За пять матчей лидер словенцев набрал 125 очков. Тройку лидеров замыкает 24-летний лидер немецкой сборной Франц Вагнер, который выступает на позиции форварда также за клуб НБА «Орландо Мэджик» с показателем 108 очков.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.