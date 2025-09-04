Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 3 сентября: Шенгюн возглавляет таблицу с Йокубайтисом

3 сентября состоялся игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в котором национальные команды провели 5-й тур группового этапа. Лидерами по количеству результативных передач являются 24-летний разыгрывающий защитник национальной команды Литвы Рокас Йокубайтис и центровой турецкой сборной Алперен Шенгюн.

Оба атлета смогли к настоящему моменту моменту реализовать 34 результативные передачи. На второй строчке также располагаются два баскетболиста — 26-летний словенец Лука Дончич и 27-летний представитель Чехии Ондржей Сегнал. Каждому из них удалось реализовать 33 результативные передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.