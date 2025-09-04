Скидки
Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 3 сентября, календарь, таблица

Комментарии

В среду, 3 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл очередной игровой день, в рамках которого состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 3 сентября:

Черногория — Великобритания — 83:89;
Эстония — Португалия — 65:68;
Литва — Швеция — 74:71;
Чехия — Латвия — 75:108;
Финляндия — Германия — 61:91;
Турция — Сербия — 95:90.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 13:30 МСК
Черногория
Окончен
83 : 89
Великобритания
Черногория: Вучевич - 31, Оллман - 14, Славкович - 11, Михайлович - 10, Симонович - 6, Йованович - 4, Дробняк - 4, Хаджибегович - 3, Томашевич, Вучелич, Живанович
Великобритания: Хессон - 25, Йебоа - 23, Нельсон - 12, Уотсон-Гейл - 11, Акин - 8, Бело - 6, Уитл - 4, Уорд-Хибберт, Адаму, Филлип, Уилан
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 14:45 МСК
Эстония
Окончен
65 : 68
Португалия
Эстония: Конончук - 20, Кулламае - 17, Ёэсаар - 11, Трейэр - 10, Дрелл - 5, Тасс - 2, Розенталь, Райэсте, Юркатамм, Хермет, Рийсмаа
Португалия: Лисбоа - 17, Кета - 15, Уильямс - 11, Кейруш - 10, Вентура - 4, Бриту - 3, Гамейру - 3, Са - 3, Релвау - 2, Войцо, Амаранте, Са
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 16:30 МСК
Литва
Окончен
74 : 71
Швеция
Литва: Валанчюнас - 18, Величка - 14, Радзявичюс - 13, Тубелис - 12, Сирвидис - 7, Саргюнас - 6, Гедрайтис - 4, Блажевич, Нормантас, Седекерскис, Бирутис
Швеция: Ларссон - 18, Борг - 13, Биргандер - 10, Нджие - 8, Андерссон - 6, Хокансон - 6, Панцар - 4, Гаддефорс - 3, Фальк - 2, Рамстедт - 1, Спирс
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Чехия
Окончен
75 : 109
Латвия
Чехия: Петерка - 11, Сегнал - 11, Крейчи - 11, Свобода - 10, Балинт - 9, Крживанек - 7, Кизлинк - 5, Кейвал - 4, Кржиж - 4, Зидек - 2, Грубан - 1, Богачик
Латвия: Дав. Бертанс - 20, Дайр. Бертанс - 20, Порзингис - 16, Шмитс - 16, Куруц - 12, Мейерис - 6, Ломаж - 6, Штейнбергс - 6, Чаварс - 4, Жагар - 3
ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Финляндия
Окончен
61 : 91
Германия
Финляндия: Нкамхуа - 16, Маркканен - 11, Маджуни - 9, Мадсен - 6, Грандисон - 6, Янтунен - 5, Литтл - 4, Салин - 2, Густавсон - 2, Валтонен, Сеппяля
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 16, Тиман - 12, Да Силва - 11, Бонга - 7, Ло - 7, Тайс - 6, Холлац - 4, Обст - 3, Да Силва - 2, Кратцер
ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Окончен
95 : 90
Сербия
Турция: Шенгюн - 28, Ларкин - 23, Осман - 16, Османи - 10, Коркмаз - 8, Сипахи - 5, Хазер - 3, Бона - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Сербия: Йокич - 22, Гудурич - 12, Петрушев - 11, Йович - 10, Йович - 10, Маринкович - 8, Мицич - 5, Аврамович - 5, Милутинов - 5, Добрич - 2

Турнир проводится на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Новости. Баскетбол
