ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 3 сентября, календарь, таблица

В среду, 3 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 прошёл очередной игровой день, в рамках которого состоялись шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 3 сентября:

Черногория — Великобритания — 83:89;

Эстония — Португалия — 65:68;

Литва — Швеция — 74:71;

Чехия — Латвия — 75:108;

Финляндия — Германия — 61:91;

Турция — Сербия — 95:90.

Турнир проводится на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионами соревнований стали испанцы.