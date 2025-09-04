НБА сделала заявление после новости о фиктивном контракте Кавая Леонарда на $ 28 млн

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начало расследование в отношении команды «Лос-Анджелес Клипперс» и её лёгкого форварда Кавая Леонарда в связи с заявлением журналиста Пабло Торре. Ранее Торре заявил, что Леонард заключил фиктивный рекламный контракт на $ 28 млн с компанией Aspiration. Утверждается, что это было сделано для обхода потолка зарплат.

«Мы осведомлены о сообщении СМИ относительно «Лос-Анджелес Клипперс» и начинаем расследование», – приводит заявление представителя НБА Майка Басса на своей странице в социальных сетях инсайдер Шэмс Чарания.

Кавай Леонард на скейтерской площадке: