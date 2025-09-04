Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА сделала заявление после новости о фиктивном контракте Кавая Леонарда на $ 28 млн

НБА сделала заявление после новости о фиктивном контракте Кавая Леонарда на $ 28 млн
Комментарии

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) начало расследование в отношении команды «Лос-Анджелес Клипперс» и её лёгкого форварда Кавая Леонарда в связи с заявлением журналиста Пабло Торре. Ранее Торре заявил, что Леонард заключил фиктивный рекламный контракт на $ 28 млн с компанией Aspiration. Утверждается, что это было сделано для обхода потолка зарплат.

«Мы осведомлены о сообщении СМИ относительно «Лос-Анджелес Клипперс» и начинаем расследование», – приводит заявление представителя НБА Майка Басса на своей странице в социальных сетях инсайдер Шэмс Чарания.

Материалы по теме
Звезда НБА провернул аферу на $ 28 млн? Наказание может стать самым суровым за всю историю
Звезда НБА провернул аферу на $ 28 млн? Наказание может стать самым суровым за всю историю

Кавай Леонард на скейтерской площадке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android