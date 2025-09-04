Скидки
Кристапс Порзингис назвал двух фаворитов Евробаскета-2025

Кристапс Порзингис назвал двух фаворитов Евробаскета-2025
Центовой сборной Латвии Кристапс Порзингис поделился мнением о фаворитах чемпионата Европы – 2025.

«Вероятно, сборные Сербии и Германии. Но это лишь мои догадки. Но да, как я уже говорил ранее, в одной игре может случиться всё, что угодно. Непобедимых нет», – приводит слова Порзингиса Basket News.

Отметим, что сборная Латвии пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, где сыграет с национальной командой Литвы. Встреча состоится 6 сентября.

Турнир проводится на территории четырёх государств — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября.

