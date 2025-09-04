Скидки
Баскетбол Новости

«Это очень больно. Он не смог продолжать». Пешич – об Аврамовиче после игры с турками

«Это очень больно. Он не смог продолжать». Пешич – об Аврамовиче после игры с турками
Комментарии

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич дал комментарий по поводу разыгрывающего команды Алексы Аврамовича. В матче со сборной Турции на Евробаскете-2025 Аврамович получил повреждение, покинув площадку во второй четверти. Сербы в итоге уступили со счётом 90:95.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 5-й тур
03 сентября 2025, среда. 21:15 МСК
Турция
Окончен
95 : 90
Сербия
Турция: Шенгюн - 28, Ларкин - 23, Осман - 16, Османи - 10, Коркмаз - 8, Сипахи - 5, Хазер - 3, Бона - 2, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Сербия: Йокич - 22, Гудурич - 12, Петрушев - 11, Йович - 10, Йович - 10, Маринкович - 8, Мицич - 5, Аврамович - 5, Милутинов - 5, Добрич - 2

«Это действительно больно. Он не смог продолжать. Это немного выбило нас из колеи, но теперь всё в порядке. У нас есть двухдневный перерыв — как раз столько, чтобы восстановиться и поработать над деталями. А затем мы дождёмся субботы, чтобы сыграть со сборной Финляндии», – сказал Пешич на пресс-конференции.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
