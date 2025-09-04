«Это очень больно. Он не смог продолжать». Пешич – об Аврамовиче после игры с турками

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич дал комментарий по поводу разыгрывающего команды Алексы Аврамовича. В матче со сборной Турции на Евробаскете-2025 Аврамович получил повреждение, покинув площадку во второй четверти. Сербы в итоге уступили со счётом 90:95.

«Это действительно больно. Он не смог продолжать. Это немного выбило нас из колеи, но теперь всё в порядке. У нас есть двухдневный перерыв — как раз столько, чтобы восстановиться и поработать над деталями. А затем мы дождёмся субботы, чтобы сыграть со сборной Финляндии», – сказал Пешич на пресс-конференции.

