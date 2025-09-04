Владимир Гомельский назвал топ-5 атакующих защитников НБА, игру которых он видел

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно пятёрки величайших атакующих защитников в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), игру которых он видел.

– Очень интересно услышать ваше мнение про топ-5 атакующих защитников НБА, из тех, кого вам удалось видеть.

– Выбор очевиден: Майкл Джордан. Остальные за ним: Коби Брайант, Аллен Айверсон, Реджи Миллер, Шей Гилджес-Александер, – написал Гомельский.

Ранее Гомельский жёстко отреагировал на расистский скандал с имитацией звуков обезьян на чемпионате Европы – 2025.

Материалы по теме Гомельский жёстко отреагировал на расистский скандал с имитацией звуков обезьян на ЧЕ-2025

36-летний Майкл Джордан играет один на один против «второгодки»: