«Клипперс» ответили на обвинения в попытке обойти потолок зарплат НБА в деле с Леонардом

Пресс-служба «Лос-Анджелес Клипперс» опубликовала официальное заявление клуба по поводу ситуации с $ 28 млн для звёздного лёгкого форварда Кавая Леонарда через фиктивную компанию.

«Ни клуб «Клипперс», ни Стив Баллмер не обходили потолок зарплат. Утверждение, что Стив вложился в компанию Aspiration с целью перевести деньги Каваю Ленарду, лишено всяких оснований. Стив стал инвестором, потому что основатели Aspiration представили себя как люди, стремящиеся действовать в интересах своих клиентов и заботиться об окружающей среде.

После длительной кампании по рыночным махинациям, в результате которых были обмануты не только Стив, но и многие другие инвесторы и спортивные команды, компания Aspiration объявила о банкротстве. Недавно соучредитель компании Джозеф Сэнберг признал вину в мошенничестве на сумму $ 243 млн. Ни Стив, ни «Клипперс» не знали о каких-либо противоправных действиях Aspiration или её соучредителя до тех пор, пока расследование не было инициировано государственными органами. Aspiration была спонсором команды в сезонах-2021/2022 и 2022/2023, однако не выполнила свои контрактные обязательства.

В том, что спонсоры команды заключают рекламные соглашения с игроками этой же команды, нет ничего необычного или предосудительного. Ни Стив, ни руководство «Клипперс» не контролировали независимое соглашение Кавая с компанией Aspiration. Любые иные утверждения — абсолютно неверны.

«Клипперс» очень серьёзно относятся к соблюдению правил НБА, полностью уважают регламент лиги и приветствуют расследование по поводу Aspiration. Клуб также намерен и дальше сотрудничать с правоохранительными органами в рамках расследования явно мошеннической деятельности Aspiration», — сказано в заявлении.