Стали известны подробности нового формата Матча всех звёзд НБА на 2026 год

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, каким предварительно будет формат предстоящего Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2026 году.

«Формат Матча всех звёзд НБА 2026 года, по всей видимости, будет представлять собой мини-турнир по системе «каждый с каждым» с участием трёх команд по восемь игроков: двух сборных США и одной сборной мира. В среду НБА совместно с профсоюзом игроков представили эту концепцию на рассмотрение Комитета по соревнованиям, и она была воспринята положительно.

Команды США и сборная мира сыграют друг с другом матчи в стиле Кубка Райдера, по 12 минут в четверти. Владельцы клубов, руководители и игроки обсудили новый формат в рамках заседания комитета и оценили его благожелательно», — написал Чарания на своей страничке в социальной сети X.