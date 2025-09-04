Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, запланирован очередной игровой день чемпионата Европы по баскетболу — 2025. В общей сложности состоятся шесть матчей. Соревнования проходят на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшнего игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 4 сентября (время — московское):

15:00. Франция — Исландия;

15:00. Босния и Герцеговина — Грузия;

18:00. Израиль — Словения;

18:15. Италия — Кипр;

21:30. Польша — Бельгия;

21:30. Испания — Греция.

Напомним, по итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 сентября.