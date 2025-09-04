Скидки
Испания — Греция. Прямая трансляция
В МИД РФ сообщили о помощи, оказываемой баскетболисту Даниилу Касаткину

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что российскому баскетболисту Даниилу Касаткину, арестованному во Франции, продолжает оказываться всяческая помощь со стороны министерства.

«Наше посольство регулярно рассказывает о том, как помогает этому гражданину нашей страны и другим в преодолении сложностей, объективных и необъективных проблем, которые у них возникают. Это то, что записано в нашем положении, то, к чему нас приучил глава МИД РФ Сергей Лавров», — приводит слова Захаровой «РИА Новости».

Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» по подозрению в связях с хакерской группировкой. Он отвергает все обвинения. Ранее сообщалось, что Касаткину может грозить 25 лет тюремного заключения.

