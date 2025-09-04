Франция — Исландия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч группы D чемпионата Европы — 2025, в рамках которого встретятся национальные команды Франции и Исландии. Начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени. В Российской Федерации посмотреть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в прямой онлайн-трансляции. Результаты всех встречу будут доступны также в Матч-центре.

По итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 сентября. Чемпионат Европы стартовал 27 августа и завершится 14 сентября.