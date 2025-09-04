Скидки
Испания — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

Испания — Греция: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Испания — Греция: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, пройдёт матч группы С чемпионата Европы — 2025, в рамках которого встретятся национальные команды Испании и Греции. Начало игры запланировано на 21:30 по московскому времени. В Российской Федерации посмотреть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в прямой онлайн-трансляции. Результаты всех встречу будут доступны также в Матч-центре.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:30 МСК
Испания
Не начался
Греция
По итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 сентября. Чемпионат Европы стартовал 27 августа и завершится 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Следить за игровым днём:
Конец группового этапа. Евробаскет-2025 — LIVE!
Live
Конец группового этапа. Евробаскет-2025 — LIVE!
