Кьюбан встал на защиту владельца «Клипперс» в скандале с выплатой $ 28 млн Каваю Леонарду

Бывший владелец «Даллас Маверик» Марк Кьюбан встал на защиту владельца клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Стива Баллмера в скандале с выплатой $ 28 млн звёздному лёгкому форварду Каваю Леонарду через фиктивную компанию Aspiration, связанную с калифорнийским коллективом.

«Я на стороне Баллмера. Как бы мне ни хотелось верить, что они обошли потолок зарплат, Стив не настолько наивен. Если бы он действительно пытался тайно передать деньги Каваю Леонарду, понимая всю личную и командную ответственность, разве стал бы он рисковать банкротством своей компании?

Ведь все кредиторы в таком случае стали бы известны всему миру. К тому же их обманула компания Aspiration, как и многих других. На прошлой неделе мошенники признали свою вину в суде. Они заключили с «Клипперс» спонсорское соглашение на $ 300 млн в 2021 году — это огромная сумма.

Чем успешнее команда, тем ценнее такое партнёрство. Логично предположить: если преступники похитили деньги инвесторов и хотят, чтобы «Клипперс» были на вершине, почему бы не направить часть украденного на удержание главной звезды?» — написал Кьюбан на своей странице в социальной сети X.