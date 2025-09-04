Французский баскетболист получил свыше 3 тыс. расистских сообщений после случая на ЧЕ-2025

27-летний разыгрывающий защитник национальной команды Франции Сильвен Франсиско признался, что публика слишком негативно отреагировала на инцидент с его участием в матче со сборной Словении (103:95), который состоялся 30 августа.

«Честно говоря, у меня нет слов. Я считаю это [подобное поведение] абсурдом. Особенно когда так поступают взрослые — отцы или матери, которым нет никакого дела до социальных сетей. Такое поведение неприемлемо. Можете оскорблять меня, говорить что угодно о моём уровне как игрока. Но я не потерплю оскорблений моей расы или цвета кожи.

Это тяжело пережить. Я хочу всё сделать правильно. Стараюсь забыть об этом, но это влияет на моё настроение, концентрацию в играх и многое другое. Не думал, что они так повлияют, но… это действительно меня задело и оказало влияние на моё психическое здоровье. Я же просто человек.

Не могу сосчитать [все оскорбительные сообщения, которые получил]. Их было где-то 3 тыс. Я отключил на своих страницах в социальных сетях возможность писать мне в личку», — приводит слова Франсиско портал Basketball Sphere.

Франсиско в конце матча обменялся рукопожатием с Дончичем, после чего реализовал двухочковый бросок. Это вызвало негодование со стороны представителей Словении, которые тут же подошли к Франсиско с претензиями.