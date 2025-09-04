Скидки
Испания — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Французский баскетболист получил свыше 3 тыс. расистских сообщений после случая на ЧЕ-2025

Аудио-версия:
Комментарии

27-летний разыгрывающий защитник национальной команды Франции Сильвен Франсиско признался, что публика слишком негативно отреагировала на инцидент с его участием в матче со сборной Словении (103:95), который состоялся 30 августа.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 2-й тур
30 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Франция
Окончен
103 : 95
Словения
Франция: Франсиско - 32, Окобо - 14, Кулибали - 13, Рисашер - 12, Сарр - 12, Ябуселе - 6, Оар - 6, Кординье - 3, Джайте - 3, Луваву-Кабарро - 2, Хифи, Маледон
Словения: Дончич - 39, Мурич - 16, Препелич - 15, Krampelj - 8, Николич - 5, Omic - 5, Radovic - 3, Хроват - 2, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

«Честно говоря, у меня нет слов. Я считаю это [подобное поведение] абсурдом. Особенно когда так поступают взрослые — отцы или матери, которым нет никакого дела до социальных сетей. Такое поведение неприемлемо. Можете оскорблять меня, говорить что угодно о моём уровне как игрока. Но я не потерплю оскорблений моей расы или цвета кожи.

Это тяжело пережить. Я хочу всё сделать правильно. Стараюсь забыть об этом, но это влияет на моё настроение, концентрацию в играх и многое другое. Не думал, что они так повлияют, но… это действительно меня задело и оказало влияние на моё психическое здоровье. Я же просто человек.

Не могу сосчитать [все оскорбительные сообщения, которые получил]. Их было где-то 3 тыс. Я отключил на своих страницах в социальных сетях возможность писать мне в личку», — приводит слова Франсиско портал Basketball Sphere.

Франсиско в конце матча обменялся рукопожатием с Дончичем, после чего реализовал двухочковый бросок. Это вызвало негодование со стороны представителей Словении, которые тут же подошли к Франсиско с претензиями.

Комментарии
