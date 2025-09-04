Скидки
Испания — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Саша Обрадович заявил, что сборная США образца 1992 года проиграла бы команде Югославии

Комментарии

56-летний бывший баскетболист, а также экс главный тренер клуба «Монако» Саша Обрадович выразил полную уверенность в том, что национальная команда Югославии могла бы победить сборную США образца 1992 года.

«Хорошо, вам нужно честное мнение. Да, югославская сборная могла бы победить Dream Team, — приводит слова Обрадовича портал The Sports Rush.

Напомним, в состав американской национальной команды на Олимпийских играх — 1992 входили Майкл Джордан, Мэджик Джонсон, Ларри Бёрд, Чарльз Баркли, Карл Мэлоун, Джон Стоктон, Патрик Юинг, Дэвид Робинсон, Скотти Пиппен, Клайд Дрекслер, Крис Маллин и Кристиан Леттнер.

Комментарии
