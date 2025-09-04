«Енисей» расторг контракт с американским легионером спустя 23 дня с момента его подписания

Руководство красноярского клуба «Енисей» приняло решение расторгнуть договор с американским атакующим защитником Крэйгом Рэндаллом. Об этом информирует пресс-служба команды.

Согласно официальной информации, причиной этого стало неисполнение игроком обязательств по прохождению медицинского осмотра.

Напомним, американский защитник присоединился к красноярской команде в этом межсезонье. Его соглашение было рассчитано на сезон-2025/2026.

В сезоне-2023/2024 Рэндалл выступал за «Шоле» из Франции. В 2024 году спортсмен перешёл в китайскую команду «Нинбо», но задержался в Поднебесной ненадолго, после чего вернулся в G-лигу. В настоящий момент игроку 29 лет.