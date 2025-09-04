Скидки
Баскетбол Новости

«Енисей» объявил о подписании соглашения с защитником из США

«Енисей» объявил о подписании соглашения с защитником из США
Комментарии

Пресс-служба красноярского клуба «Енисей» объявила о заключении контракта с 32-летним американским разыгрывающим защитником Домиником Артисом.

Согласно официальной информации, соглашение Артиса с красноярской командой заключено до конца сезона-2025/2026.

Напомним, в NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) Артис выступал за команды Oregon Ducks и UTEP Miners. Затем стал профессионально играть в Польше, Боснии и Герцеговине, Италии, Словении, Греции, Франции и Турции.

В сезоне-2024/2025 он провёл 29 матчей во французском клубе «Страсбург». В среднем за встречу Доминик набирал 13,5 очка, делал 2,7 подбора, отдавал 3,5 передачи, а также совершал 1,3 перехвата и 0,3 блок-шота.

