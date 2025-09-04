Израиль — Словения: во сколько начало матча Евробаскета-2025, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 5-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Израиля и Словении. Игра начнётся в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

По итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 сентября. Чемпионат Европы стартовал 27 августа и завершится 14 сентября.

