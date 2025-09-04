Скидки
Баскетбол Новости

Гилберт Аренас ещё в январе предсказал скандал в «Клипперс» с фиктивной выплатой Леонарду

Аудио-версия:
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас ещё в январе этого года предсказал скандал с выплатой $ 28 млн звёздному лёгкому форварду «Лос-Анджелес Клипперс» Каваю Леонарду через фиктивную компанию Aspiration, связанную с калифорнийским коллективом и его владельцем Стивом Баллмером.

«Представь, что я Баллмер — мне абсолютно плевать на потолок зарплат. Мне всё равно, что там написано: у меня слишком много денег, чтобы играть на одном поле с вами, нищебродами. Мы вообще не в одной лиге, сэр.

Хочешь $ 50 млн? Официально дам $ 45 млн, а ещё $ 5 млн получишь неформально, не переживай — я всё устрою. Хочешь фонд? Сделаем. Нужны бизнес-сделки? Без проблем. Хочешь долю в чём-то? Это тоже решим», — сказал Аренас на подкасте «The Arena».

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

