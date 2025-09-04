Испания — Греция: дата и время, во сколько начало, где смотреть игру Евробаскета-2025

Сегодня, 4 сентября, состоится матч 5-го тура группового этапа Евробаскета-2025, в котором встретятся сборные Испании и Греции. Игра начнётся в 21:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в лайв-трансляции. Результаты всех игр будут доступны также в Матч-центре.

В минувшем туре сборная Испании уступила Италии (63:67), а сборная Греции проиграла Боснии и Герцеговине (77:80).

По итогам группового этапа четыре лучшие команды из каждой группы пройдут в 1/8 финала. Матчи этой стадии состоятся 6 и 7 сентября. Чемпионат Европы стартовал 27 августа и завершится 14 сентября.

