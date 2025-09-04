Чарания объяснил, в каком случае НБА удастся доказать вину владельца «Клипперс»

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания объяснил, в каком случае расследование Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) подтвердит нарушение устава лиги со стороны владельца клуба «Лос-Анджелес Клипперс» Стива Баллмера в связи с заявлением журналиста Пабло Торре.

«В центре внимания находится расследование о незаконной выплате Каваю Леонарду от имени «Клипперс» или Стива Баллмера. Но было ли так на самом деле? Чтобы двигаться вперёд, лиге необходимы неопровержимые доказательства того, что такие платежи имели место быть, а не только косвенные улики», — приводит слова Чарании портал Clutch Points.

Ранее Торре заявил, что Леонард заключил фиктивный рекламный контракт на $ 28 млн с компанией Aspiration. Утверждается, что это было сделано для обхода потолка зарплат.