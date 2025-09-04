Скидки
Испания — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бывший форвард БК «Автодор» арестован за домашнее насилие

Бывший форвард БК «Автодор» арестован за домашнее насилие
Комментарии

30-летний американский лёгкий форвард Синдариус Торнвелл был арестован во вторник в США по обвинению в домашнем насилии второй степени, а также в жестоких действиях в отношении ребёнка. Об этом информирует телеканал FOX California.

В департаменте шерифа округа Ричленд сообщили, что обвинения связаны с инцидентом, который произошёл 12 августа. Пострадавшая рассказала полицейским, что Торнвелл напал на неё, когда она держала на руках ребёнка. Тот бросил в неё стакан с водой и ударил по затылку.

Позже следователи допросили потерпевшую и заявили, что им удалось подтвердить её показания дополнительными доказательствами. После этого были получены ордера на арест Торнвелла. Сам Синдариус отрицал, что ударил жертву, но признался, что плеснул в неё стаканом воды. В последствии 30-летний баскетболист был отпущен под залог в $ 25 тыс.

Напомним, Синдариус играл в НБА за такие клубы, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Орландо Мэджик» и «Нью-Орлеан Пеликанс». С 2023 по 2024 год американец выступал за саратовский «Автодор» в Единой лиге.

