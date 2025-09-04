Агент НФЛ заявил, что Баллмер может лишиться «Клипперс», если его вину докажут

Агент Национальной футбольной лиги (НФЛ) Хэдли Энгельхард призвал лишить Стива Баллмера права на владение командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», если обвинения в выплате $ 28 млн звёздному лёгкому форварду Каваю Леонарду через фиктивную компанию Aspiration, связанную с калифорнийским коллективом, будут подтверждены.
«Если это будет доказано, я считаю, что он должен лишиться этой франшизы. Речь идёт о $ 28 млн, это реальные деньги, и, если они смогут доказать, что он сделал это с целью обойти и заплатить ему, штраф в виде потери выбора на драфте не является наказанием», — приводит слова Энгельхарда портал Sporting News.