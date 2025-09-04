Сборная Франции разгромила команду Исландии с преимуществом в 40 очков на Евробаскете-2025

Сегодня, 4 сентября, в Катовице в рамках игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч 5-го тура группового этапа между национальными командами Франции и Исландии. Встреча завершилась со счётом 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28) в пользу французской сборной.

Наиболее результативным игроком в составе сборной Франции стал 20-летний Закари Рисашер, выступающий на позиции форварда. В ходе встречи ему удалось набрать 15 очков, сделать семь подборов, а также совершить один блок-шот и один перехват.

Самым результативным игроком исландской сборной стал 30-летний разыгрывающий защитник Мартин Херманнссон. Он набрал 15 очков, сделал два подбора, отдал одну передачу при одной потере.