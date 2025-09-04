Скидки
Испания — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Франция — Исландия, результат матча 4 сентября 2025, счет 114:74, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Франции разгромила команду Исландии с преимуществом в 40 очков на Евробаскете-2025
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Катовице в рамках игрового дня чемпионата Европы — 2025 состоялся матч 5-го тура группового этапа между национальными командами Франции и Исландии. Встреча завершилась со счётом 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28) в пользу французской сборной.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Франция
Окончен
114 : 74
Исландия
Франция: Рисашер - 15, Окобо - 14, Джайте - 13, Луваву-Кабарро - 12, Хифи - 11, Оар - 11, Ябуселе - 10, Кординье - 10, Маледон - 9, Кулибали - 6, Франсиско - 3
Исландия: Херманнссон - 15, Фридрикссон - 10, Henningsson - 9, Thrastarson - 9, Хлинасон - 8, Palsson - 7, Gunnarsson - 7, Gudmundsson - 4, Bjoernsson - 3, Atlason - 2, Steinarsson, Jonsson

Наиболее результативным игроком в составе сборной Франции стал 20-летний Закари Рисашер, выступающий на позиции форварда. В ходе встречи ему удалось набрать 15 очков, сделать семь подборов, а также совершить один блок-шот и один перехват.

Самым результативным игроком исландской сборной стал 30-летний разыгрывающий защитник Мартин Херманнссон. Он набрал 15 очков, сделал два подбора, отдал одну передачу при одной потере.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
