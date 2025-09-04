Инсайдер назвал спорное условие, которое «Торонто» не выполнил ради Леонарда в 2019 году

Американский инсайдер Джон Гамбадоро рассказал, что в 2019 году владелец «Торонто Рэпторс» Ларри Таненбаум ради сохранения в команде лёгкого форварда Кавая Леонарда пытался добиться дополнительной для него выплаты в размере $ 15 млн в качестве гонораров от спонсоров.

«Насколько мне известно из моих источников, когда Кавай подписал контракт с «Клипперс», владелец «Торонто» Ларри Таненбаум был вне себя от ярости, считая, что тот лез из кожи вон ради Кавая, в том числе звонил трём спонсорам, чтобы удовлетворить требование Кавая о выплате дополнительных $ 15 млн в качестве спонсорских отчислений. Это было доведено до сведения Адама Сильвера в связи с опасениями по поводу неконтролируемого потока денег в лиге. Но никаких мер предпринято не было, поскольку считалось, что Таненбаум не до конца понимает правила. С его стороны последовало только обещание более серьёзно относиться к подобным вопросам в будущем», — написал Гамбадоро на своей странице в социальной сети Х.