Главная Баскетбол Новости

Босния и Герцеговина — Грузия, результат матча 4 сентября 2025, счет 84:76, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Боснии и Герцеговины победила Грузию в матче Евробаскета-2025
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Боснии и Герцеговины и Грузии, выступающие в группе C. Победу со счётом 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) одержали боснийские баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
84 : 76
Грузия
Босния и Герцеговина: Нуркич - 15, Роберсон - 15, Лазич - 13, Атич - 11, Врабац - 10, Гегич - 9, Каменьяш - 9, Alibegovic - 2, Arslanagic, Халилович, Пенава, Hrelja
Грузия: Мамукелашвили - 20, Болдуин - 18, Битадзе - 15, Санадзе - 13, Шенгелия - 6, Андроникашвили - 2, Шермадини - 2, Джинчарадзе, Буржанадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

Самыми результативными в составе победителей стали центровой Юсуф Нуркич и разыгрывающий Джон Роберсон. На счету обоих по 15 очков. В активе Нуркича при этом 12 подборов и две передачи, а у Роберсона – один подбор и пять передач. В составе национальной команды Грузии лучшую результативность продемонстрировал форвард Александр Мамукелашвили. На его счету 20 очков, восемь подборов и одна передача.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
