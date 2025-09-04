Сборная Боснии и Герцеговины победила Грузию в матче Евробаскета-2025

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встречались национальные команды Боснии и Герцеговины и Грузии, выступающие в группе C. Победу со счётом 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) одержали боснийские баскетболисты.

Самыми результативными в составе победителей стали центровой Юсуф Нуркич и разыгрывающий Джон Роберсон. На счету обоих по 15 очков. В активе Нуркича при этом 12 подборов и две передачи, а у Роберсона – один подбор и пять передач. В составе национальной команды Грузии лучшую результативность продемонстрировал форвард Александр Мамукелашвили. На его счету 20 очков, восемь подборов и одна передача.

