Баскетбол Новости

Сборная Боснии и Герцеговины вышла в плей-офф Евробаскета впервые с 1993 года

Комментарии

Национальная команда Боснии и Герцеговины пробилась в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу впервые с 1993 года. Боснийцы гарантировали себе место в 1/8 финала Евробаскета после победы во встрече со сборной Грузии (84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) в последнем туре группового этапа.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 15:00 МСК
Босния и Герцеговина
Окончен
84 : 76
Грузия
Босния и Герцеговина: Нуркич - 15, Роберсон - 15, Лазич - 13, Атич - 11, Врабац - 10, Гегич - 9, Каменьяш - 9, Alibegovic - 2, Arslanagic, Халилович, Пенава, Hrelja
Грузия: Мамукелашвили - 20, Болдуин - 18, Битадзе - 15, Санадзе - 13, Шенгелия - 6, Андроникашвили - 2, Шермадини - 2, Джинчарадзе, Буржанадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

Отметим также, что после победы боснийцев сборная Испании для выхода в плей-офф должна обязательно побеждать греков. При этом победа поражение в матче со сборной Боснии и Герцеговины не лишает Грузию выхода в плей-офф – это станет возможным в случае поражения испанцев от греков.

Встреча между сборными Испании и Греции состоится сегодня, 4 сентября. Начало – в 21:30 мск.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
