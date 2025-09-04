Сборная Боснии и Герцеговины вышла в плей-офф Евробаскета впервые с 1993 года

Национальная команда Боснии и Герцеговины пробилась в плей-офф чемпионата Европы по баскетболу впервые с 1993 года. Боснийцы гарантировали себе место в 1/8 финала Евробаскета после победы во встрече со сборной Грузии (84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) в последнем туре группового этапа.

Отметим также, что после победы боснийцев сборная Испании для выхода в плей-офф должна обязательно побеждать греков. При этом победа поражение в матче со сборной Боснии и Герцеговины не лишает Грузию выхода в плей-офф – это станет возможным в случае поражения испанцев от греков.

Встреча между сборными Испании и Греции состоится сегодня, 4 сентября. Начало – в 21:30 мск.

