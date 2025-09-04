Бывшая девушка игрока НБА — об их сыне: он не хочет ехать с тобой!

Блогер и актриса Бриттани Реннер в видео на своей странице в социальных сетях рассказала о проблемах с бывшим возлюбленным, тяжёлым форвардом «Даллас Маверикс» Пи Джей Вашингтоном. Реннер родила сына от баскетболиста в 2021 году. Вскоре после этого они расстались.

По словам Бриттани, ребёнок испытывает дискомфорт всякий раз, как форвард «Далласа» забирает его, чтобы провести время. Женщина утверждает, что ребёнок плачет и не хочет видеть отца. «Он не хочет ехать с тобой», — сказала Реннер.

Также Реннер заявила, что Вашингтон должен увеличить сумму алиментов.

Отметим, что после расставания с Реннер Вашингтон встретил другую, и они женились.

