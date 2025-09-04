Скидки
Испания — Греция. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Сумма фиктивного контракта Кавая Леонарда достигала почти $ 50 млн — Boston Sports Journal

Сумма фиктивного контракта Кавая Леонарда достигала почти $ 50 млн — Boston Sports Journal
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард, помимо рекламного контракта с фирмой Aspiration на $ 28 млн, должен был получить дополнительные $ 20 млн за счёт акций компании. Об этом информирует Boston Sports Journal. Таким образом, общая сумма обещанной компенсации Леонарду достигала $ 48 млн.

Сообщается, что выплаты за счёт акций Кавай должен был получать в течение четырёх лет. Однако так как акции не были реализованы, выплаты по ним так и не начинались. Также отмечается, что Леонард не получил всю сумму из обещанных $ 28 млн.

Ранее о фиктивном контракте Леонарда с Aspiration сообщил журналист Пабло Торре. Утверждается, что всё происходило при содействии владельца «Клипперс» Стива Баллмера, чтобы обойти потолок зарплат.

Кавай Леонард на скейтерской площадке:

Комментарии
