Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Израиль — Словения, результат матча 4 сентября 2025, счет 96:106, ЧЕ по баскетболу 2025

Сборная Словении победила Израиль в матче Евробаскета-2025, у Дончича — почти трипл-дабл
Комментарии

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Израиля и Словении, выступающие в группе D. Победу со счётом 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31) одержали словенские баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Израиль
Окончен
96 : 106
Словения
Израиль: Авдия - 34, Соркин - 14, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Гинат - 8, Timor - 6, Леви - 6, Palatin - 6, Зусман - 3, Сегев, Менко, Burg
Словения: Дончич - 37, Николич - 16, Radovic - 14, Omic - 11, Хроват - 10, Препелич - 8, Мурич - 6, Krampelj - 4, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Лука Дончич. Своей команде он принёс 37 очков, 11 подборов и девять передач. В составе национальной команды Израиля лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Дени Авдия. На его счету 34 очка, девять подборов и две передачи.

Для словенцев эта победа стала третьей в пяти матчах группового этапа. Израильтяне потерпели второе поражение.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Секулич не дал Дончичу сделать историю! Яннис против Испании уже скоро — LIVE!
Live
Секулич не дал Дончичу сделать историю! Яннис против Испании уже скоро — LIVE!

Лука Дончич попал в неприятную ситуацию на парковке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android