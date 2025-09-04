Сборная Словении победила Израиль в матче Евробаскета-2025, у Дончича — почти трипл-дабл

Завершился матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Израиля и Словении, выступающие в группе D. Победу со счётом 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31) одержали словенские баскетболисты.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Лука Дончич. Своей команде он принёс 37 очков, 11 подборов и девять передач. В составе национальной команды Израиля лучшую результативность продемонстрировал лёгкий форвард Дени Авдия. На его счету 34 очка, девять подборов и две передачи.

Для словенцев эта победа стала третьей в пяти матчах группового этапа. Израильтяне потерпели второе поражение.

