Испания — Греция. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Италия — Кипр, результат матча 4 сентября 2025, счет 89:54, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Италии разгромила Кипр на чемпионате Европы
Комментарии

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались сборные Италии и Кипра, выступающие в группе C. Крупную победу со счётом 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11) одержали итальянцы.

ЧЕ-2025 (м) . Группа C. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:15 МСК
Италия
Окончен
89 : 54
Кипр
Италия: Фонтеккио - 13, Спаньоло - 13, Галлинари - 12, Диуф - 12, Риччи - 8, Прочида - 8, Акеле - 8, Списсу - 5, Томпсон - 4, Мелли - 3, Пайола - 3, Niang
Кипр: Tigkas - 15, Willis Jr. - 10, Simitzis - 9, Iliadis - 5, Стилиану - 5, Pasiali - 3, Christodoulou - 3, Михаил - 2, Jung - 2, Loizides, Giannaras, Koumis

Самыми результативными в составе итальянской сборной стали защитник Маттео Спаньоло и форвард Симоне Фонтеккио. На счету обоих по 13 очков. В активе Спаньоло также семь подборов и пять передач, а у Фонтеккио два подбора. В составе сборной Кипра лучшую результативность показал разыгрывающий Филиппос Тигкас. В его активе 15 очков, шесть подборов четыре передачи.

Для итальянцев эта победа стала четвёртой в пяти матчах группового этапа. Киприоты потерпели пятое поражение.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
