Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Израиль — Словения, очки, передачи, подборы

Завершился матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались сборные Израиля и Словении, выступающие в группе D. Победу со счётом 106:96 (26:22, 30:21, 23:22, 27:31) одержали словенцы.

Лидер словенской сборной Лука Дончич стал самым результативным баскетболистом в составе обеих команд. Разыгрывающий едва не оформил трипл-дабл. До этого достижения ему не хватило одной результативной передачи. На счету Луки 37 очков, 11 подборов и девять ассистов. Также у Дончича три перехвата и один блок-шот. Его показатель «плюс/минус» составил «+17» (самый высокий в словенской сборной).

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября.

Похудевший Дончич реализовал бросок с центра площадки: