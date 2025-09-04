Фанаты освистали гимн Израиля перед матчем со Словенией на Евробаскете-2025

Большинство болельщиков на арене в Катовице (Польша) освистали гимн Израиля перед матчем национальной команды этой страны со сборной Словении (96:106) в рамках чемпионата Европы по баскетболу. Об этом информирует Eurohoops.

Ранее аналогичный инцидент имел место во время встречи сборной Израиля и Польши (64:66).

21 августа 2025 года Израиль начал операцию по захвату города Газа.

Чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

Баскетболистки сборной Ирландии не пожали руки команде Израиля: