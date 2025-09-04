Скидки
Главная Баскетбол Новости

Фанаты освистали гимн Израиля перед матчем со Словенией на Евробаскете-2025

Фанаты освистали гимн Израиля перед матчем со Словенией на Евробаскете-2025
Комментарии

Большинство болельщиков на арене в Катовице (Польша) освистали гимн Израиля перед матчем национальной команды этой страны со сборной Словении (96:106) в рамках чемпионата Европы по баскетболу. Об этом информирует Eurohoops.

ЧЕ-2025 (м) . Группа D. 5-й тур
04 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Израиль
Окончен
96 : 106
Словения
Израиль: Авдия - 34, Соркин - 14, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Гинат - 8, Timor - 6, Леви - 6, Palatin - 6, Зусман - 3, Сегев, Менко, Burg
Словения: Дончич - 37, Николич - 16, Radovic - 14, Omic - 11, Хроват - 10, Препелич - 8, Мурич - 6, Krampelj - 4, Padjen, Jurkovic, Scuka, Stergar

Ранее аналогичный инцидент имел место во время встречи сборной Израиля и Польши (64:66).

21 августа 2025 года Израиль начал операцию по захвату города Газа.

Чемпионат Европы по баскетболу – 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября. Сборная России участия в Евробаскете-2025 не принимает.

Баскетболистки сборной Ирландии не пожали руки команде Израиля:

