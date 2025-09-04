Скидки
Испания — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Фото: Шакил О'Нил подарил машину 18-летней девушке-рестлеру

Комментарии

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил подарил автомобиль 18-летней девушке-рестлеру Тамаре Хамфрис. Легендарный баскетболист узнал, что молодая спортсмена пропускала некоторые тренировки и соревнования из-за отсутствия транспортного средства, и решил помочь.

Фото: Из личного архива Тамары Хамфрис

«Я с трудом добиралась до тренировок, не участвовала в турнирах из-за расстояния, а теперь мне посчастливилось получить Mitsubishi Outlander 2025 от Шакила О'Нила. Шак, спасибо тебе. Я не подведу тебя, если ты продолжишь доверять мне», — написала Хамфрис на своей странице в социальных сетях.

Шакил О'Нил поприветствовал Дональда Трампа на турнире UFC 314:

