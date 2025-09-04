Эксперт оценила вероятность перехода Леброна Джеймса в «Голден Стэйт Уорриорз»

Американская журналистка и телеведущая Рэйчел Николс поделилась мнением о возможном уходе Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее в СМИ сообщалось, что интерес к лёгкому форварду продолжает проявлять «Голден Стэйт Уорриорз».

«Вы же видели – на этой неделе опять сообщалось, что «Уорриорз» продолжают обращаться к «Лейкерс» по поводу Леброна Джеймса? Это был бы неразумный шаг со стороны «Лейкерс». Леброн будет бороться изо всех сил, чтобы заставить их делать то, что он хочет. И он не желает покидать Лос-Анджелес. Поэтому я не думаю, что он собирается просить об обмене в Сан-Франциско. И даже если он это сделает, у «Лейкерс» нет никаких причин соглашаться на такое. Джимми Батлер? Говорят, предложение было именно таким. Перестаньте. Думайте стратегически. Я была удивлена, узнав об этом», — сказала Николс на канале Sports Illustrated в YouTube.

