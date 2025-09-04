Владелец «Милана» Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года

Ушёл из жизни владелец «Милана» Джорджо Армани. Об этом сообщила пресс-служба компания Armani Group, основанной Джорджо. Легендарному предпринимателю и модельеру был 91 год. Армани занимал пост генерального директора и креативного директора компании до самой смерти.
«С бесконечной скорбью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основательницы и неутомимой движущей силы — Джорджио Армани», — говорится в сообщении компании.
В прошлом сезоне Евролиги «Милан» занял 11-е место по итогам регулярного чемпионата, не сумев пробиться в плей-офф. Итальянская команда одержала 17 побед и потерпела столько же поражений.
