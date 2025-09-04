«Думаю, у НБА большая проблема». Чарльз Баркли выступил с предупреждением

Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли предупредил НБА из-за потенциальных сложностей, с которыми могут столкнуться зрители.

«Думаю, у НБА большая проблема. Как они собираются сообщать людям, где будут показывать игры? Раньше их показывали на ТНТ по вторникам и четвергам, верно? Но субботы не будет из-за Amazon. Меня интересует, как отнесутся обычные фанаты. Иногда матчи будут показываться на Peacock, а не на NBC. Думаю, это огромная дилемма для НБА», — сказал Баркли на канале журналиста Билла Симмонса в YouTube.

