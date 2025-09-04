Сборная Испании уступила Греции и не сыграет в плей-офф Евробаскета-2025

Завершился матч группы C чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались сборные Испании и Греции. Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась победой греков со счётом 90:86 (31:20, 19:15, 18:28, 22:23).

Самым результативным в составе греков стал форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов. Также у него девять передач. В испанской сборной лучшую результативность показал центровой Хайме Прадилья. В его активе 14 очков, четыре подбора и две передачи.

Отметим, что испанцы лишились шансов на выход в плей-офф. Для этого им было нужно обязательно побеждать греков.

Евробаскет-2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран – Кипра, Финляндии, Польши и Латвии – и завершатся 14 сентября.

